Centenário no Politeama

Quinta-feira foi dia de gala para a Revista e para o Teatro Politeama, que assinalou com pompa e circunstância a passagem do centésimo espetáculo da Revista na sala da rua das Portas de Santo Antão, em Lisboa.

Políticos como o novo presidente da Câmara da Figueira da Foz e antigo presidente da Câmara de Lisboa, Pedro Santana Lopes, não faltaram à festa do Espero por Ti no Politeama, de Filipe La Féria.

A jornalista Maria João Avillez ou os consagrados atores Ruy de Carvalho e Eunice Munoz também marcaram presença ao lado do encenador.

Bem como muitas personalidades do mundo do espétaculo, como Simone de Oliveira, e do desporto.

Espero por Ti no Politeama conta com um elenco em que se destacam Paula Sá, FF, Filipa Cardoso e Filipe de Albuquerque, João Frizza, Bruna Andrade, Jonas Cardoso.

Marco Mercier dirige o corpo de bailarinos, num espetáculo com música de Miguel Amorim e Miguel Camilo e dieção vocal de Tiago Isidro.