Montepio. Lista de Pedro Gouveia Alves aposta na recuperação de ativos

A lista D liderada por Pedro Gouveia Alves, atual presidente do Montepio Crédito, à liderança da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) pretende recuperar o valor dos ativos da Mutualista: Banco e subsidiárias, seguradoras, gestoras de ativos e fundos de pensões e imóveis. Esta é uma das apostas do programa a que o i teve acesso, mas que será apresentado aos associados na próxima terça-feira. O ato eleitoral vai decorrer no dia 17 de dezembro.

Ao mesmo tempo, pretende desenvolver “eixos de suporte às pessoas na sua vida ativa: previdência e poupança, complemento de saúde, longevidade e gestão de patrimónios”, assim como “gerar valor social a médio e longo prazo através da afirmação na economia social, relação com os públicos e melhoria da qualidade de vida”.

Outro eixo do programa da lista D assenta na “estratégia de modernização do mutualismo: investigação, formação e capacitação dos atores da economia social e parcerias para o empreendedorismo e qualidade das respostas sociais”.

Propõe ainda uma redução significativa no salário dos administradores e o estabelecimento de uma nova grelha salarial em que o salário mínimo praticado seja uma variável para calcular o salário máximo.

Suspender processos

Estabilizar a associação, conquistar mais associados e, acima de tudo, dar a volta aos resultados do Banco Montepio são algumas das prioridades da futura administração. Ao contrário dos principais bancos que apresentaram lucros, a instituição financeira liderada por Pedro Leitão apresentou prejuízos de 14,2 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, com o resultado a ser sobretudo penalizado pelos custos com a reestruturação em curso.

E face a este cenário, a lista liderada Por Pedro Gouveia Alves promete “suspender qualquer processo de encerramento de unidades/locais de trabalho, enquanto não forem claros e sustentados os critérios que venham a determinar esses encerramentos e só após conhecimento e debate com os seus trabalhadores”.

Por outro lado, defende a suspensão de “todo e qualquer processo de saída de trabalhadores, salvo situações de reforma ou por motivos inadiáveis – ótica do trabalhado –, enquanto não se conhecerem, mapeando, as competências da força de trabalho existente e estejam identificadas as necessidades e os perfis dos trabalhadores a recrutar”, diz o programa a que o i teve acesso.

Estabelecer parcerias com o governo para implementação de soluções de Parcerias Público-Comunitárias; Retomar um programa robusto de produção de habitação de caráter não especulativo para arrendamento aos associados e rever toda a lógica das residências sénior e de estudantes para que passem a ser financeiramente acessíveis a mais associados são outros dos objetivos.

“Atualmente, a MGAM apenas detém equipamentos exclusivos e de luxo nesta área, sendo que, por isso, apenas algumas pessoas com elevados rendimentos podem usufruir desses serviços. Assim, e apesar das Residências Montepio terem sido construídas com o dinheiro dos associados, a esmagadora maioria não tem capacidade financeira para ter usufruto destas estruturas”, acrescentando que é necessário “repensar uma lógica dos cuidados e do apoio aos associados mais velhos, criando ofertas mutualistas sustentáveis, mais adequadas a todos e não apenas a uma elite económica e financeira”.

Além de Pedro Gouveia Alves, a lista D é composta por Pedro Líbano Monteiro; por Nuno Paramés Paz; por Maria Eduarda Botelho Fernandes; Paula Guimarães; por Fernanda Freitas; e por José João Cabeças (que se propõem para vogais do conselho de administração).

Para o Conselho Fiscal está proposto pela lista D, Paulo André (presidente); Teresa Fiúza Fernandes e António Lopes Coutinho (vogais). Por fim surgem na lista Catarina de Albergaria Pinheiro e Carlos Antão de Oliveira como vogais suplentes.

Este é o terceiro programa a ser conhecido. O primeiro foi de Virgílio Lima (lista A). O atual presidente da Mutualista defendeu que este é um momento crucial da vida coletiva da associação, “que não permite aventureirismos ou novas experiências», sublinhando que a “continuidade e renovação são condições fundamentais para salvaguardar a independência” da entidade.

Na sexta-feira foi apresentando o programa da lista C liderada pelo economista Eugénio Rosa que “recentra a Associação Mutualista na produção de respostas habitacionais de caráter não especulativo”. A ideia passa por posicionar a Mutualista como parceira estrutural para a execução do Plano de Recuperação Resiliência (PRR), assim apoiar outras formas de produzir habitação que se possam inscrever nas lógicas de Parceria Público-Comunitária. Ainda falta conhecer o programa da lista liderada por Pedro Corte Real.