Covid-19. Realizados 48 mil testes de diagnóstico por dia em outubro

Portugal já realizou mais de 20 milhões de testes de diagnóstico à covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020, até 4 de novembro deste ano. Segundo os dados revelados pela task-force de testagem, regista-se “uma evolução muito positiva da capacidade de testagem no país, através do Serviço Nacional de Saúde, em colaboração com a academia e entidades privadas (laboratórios, farmácias, clínicas e outras entidades)”.

“A marca de 20 milhões de testes, alcançada a 4 de novembro de 2021, reflete o esforço de testagem levado a cabo em Portugal, desde o início da pandemia, esforço este reforçado a partir de março de 2021 com a implementação do Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal”, lê-se em comunicado.

Do total de testes, mais de 70% foram realizados em 2021, o que dá “uma média de cerca de 48 mil testes por dia”.

Em outubro, realizaram-se “cerca de 1,25 milhões de testes de diagnóstico, com uma média diária de mais de 40 mil testes”. Um valor que não inclui os autotestes.

A maioria dos testes realizados – 14,3 milhões – foi de tipologia TAAN/PCR, enquanto aproximadamente 5,7 milhões foram de TRAg de uso profissional.

A task-force de testagem é coordenada por Fernando de Almeida, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).