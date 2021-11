Jovem inglês de 20 anos resgatado de veleiro a 120 km do porto de Leixões

Um jovem de 20 anos, de nacionalidade inglesa, foi esta sexta-feira resgatado de um veleiro a cerca de 120 quilómetros do porto de Leixões, em Matosinhos, no distrito do Porto.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) refere que um alerta foi recebido pelas 11h, a “informar que se encontrava um jovem a necessitar de assistência médica a bordo de um veleiro”, tendo sido de imediato ativada para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas de Leixões.

“À chegada junto do veleiro, os elementos da Estação Salva-vidas procederam ao resgate, assistência e transporte da vítima para a marina de Leça da Palmeira, onde aguardavam uma equipa médica do INEM”, acrescenta.

O resgate foi coordenado pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Leixões, que tomou conta da ocorrência.