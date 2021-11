Presidente da República promulga novo diploma sobre inseminação pós-morte

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou, esta sexta-feira, o novo diploma sobre a inseminação com sémen após a morte do dador.

“Tendo as alterações aprovadas ao diploma, na versão objeto do veto presidencial, respondido a várias das objeções suscitadas e que, quanto ao demais, a Assembleia da República exerceu a sua competência de confirmação do diploma, superando o veto nos termos constitucionais, o Presidente da República promulgou o Decreto n.º 188/XIV que permite o recurso a técnicas de procriação medicamente assistida através da inseminação com sémen após a morte do dador, nos casos de projetos parentais expressamente consentidos, alterando a Lei n.º 32/2006, de 26 de julho (procriação medicamente assistida)”, lê-se numa nota publicada no site da Presidência da República.

Durante a tarde de hoje, o chefe de Estado já havia revelado que iria promulgar o novo diploma. “Tenciono, no regresso a Lisboa, promulgar, por exemplo, a lei da procriação medicamente assistida. Isto é, a inseminação ‘post mortem’”, afirmou aos jornalistas, à margem do 3.º Encontro Nacional de Cuidadores Informais, em Évora.

Marcelo lembrou que a lei foi novamente a votos no Parlamento, após o seu veto em que sugeriu “alterações que pareciam justas”.