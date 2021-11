PSD. Rio e Rangel condenados a entenderem-se

Com as eleições legislativas marcadas para 30 de janeiro de 2022, o calendário para a disputa eleitoral interna no PSD ficou muito apertado e, em rigor, tanto Rui Rio como Paulo Rangel terão de mandar os estatutos do partido às malvas se quiserem que os novos órgãos sociais estejam em plenas funções e sejam já eles a aprovar as listas de candidatos a deputados da Assembleia da República.

O calendário fica fechado no Conselho Nacional de hoje, em Aveiro, e tanto Rui Rio como Paulo Rangel propõem antecipar o calendário estabelecido na última reunião deste órgão social-democrata: diretas a 4 de dezembro e congresso a 14, 15 e 16 de janeiro.

Ao Nascer do SOL, Marques Mendes, vencedor das primeiras diretas no PSD (em 2006), desdramatiza as condicionantes estatutárias, dando exemplos históricos de que é sempre «possível» uma leitura dos estatutos com uma maior «flexibilidade».

