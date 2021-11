Covid-19. Rastreio e isolamento de casos baixa

A epidemia de covid-19 mantém tendência crescente no país. Embora Portugal continue a ter uma das epidemias mais controladas a nível europeu, no último relatório de monitorização divulgado esta sexta-feira pela Direção Geral de Saúde há um indicador no vermelho: da última semana para esta baixou a percentagem de casos isolados e rastreados em menos de 24 horas: já só 88% dos doentes foram contactados em cumprimento das normas, quando os peritos definiram como linha vermelha manter mais de 90% dos casos rastreados rapidamente. Noutras alturas em que houve uma subida de diagnósticos aconteceu o mesmo.

Esta semana, o número de novos casos passou a barreira dos mil e os diagnósticos aumentaram 19% nos últimos sete dias face à semana anterior. A epidemia tem tendência crescente em todo o país à exceção do Alentejo, indicou o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Apesar do aumento dos diagnósticos, o número de doentes internados permanece muito abaixo do ano passado. A semana termina com 345 doentes com covid-19 hospitalizados no SNS, 66 em cuidados intensivos. Há um ano havia 2361 doentes nos hospitais, 320 em UCI. Abriu entretanto o auto agendamento da vacina da gripe e reforço da covid-19 para maiores de 75 anos e a partir de segunda-feira poderão inscrever-se maiores de 70, numa altura em que vários idosos têm falhado a convocatória. As infeções respiratórias estão a subir mas a gripe mantém uma circulação esporádica no país, revelou o INSA.