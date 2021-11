Homem identificado pela GNR após matar cão a tiro e deixar outro ferido em Leiria

Um homem, de 71 anos, foi identificado pela GNR, no passado dia 2 de novembro, pelo crime de maus-tratos a animais, na freguesia de Maceira, concelho de Leiria.

Num comunicado esta sexta-feira divulgado, a GNR revela que, no seguimento de uma denúncia de populares sobre maus-tratos a animais de companhia, os militares, “após diligências policiais”, apuraram que dois canídeos tinham sido atingidos com recurso a arma de fogo, resultando na morte de um deles e ferimentos no outro.

“No seguimento das diligências foi possível identificar o autor dos disparos sobre os canídeos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Leiria”, informa.

A ação contou com a intervenção da veterinária municipal de Leiria.