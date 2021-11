Tiago Tomás de volta ao Sporting

O avançado de 19 anos Tiago Tomás voltou, na manhã desta sexta-feira, a treinar com o plantel do Sporting, depois de ter estado parado durante cerca de uma semana e meia devido a uma mialgia na coxa direita.

A lesão obrigou TT a falhar os jogos com o Famalicão, da Taça da Liga, com o Vitória de Guimarães da I Liga, e com o Besiktas, da Liga dos Campeões.

O clube continua a preparar o jogo de domingo, na casa do Paços de Ferreira, ainda sem contar com o lateral direito Pedro Porro, que se lesionou na quarta-feira, no jogo contra os turcos.

No sábado os 'leões' voltam a treinar de manhã na Academia de Alcochete e pelas 16h30 do mesmo dia o treinador estará no auditório do Estádio José Alvalade para participar na conferência de imprensa de antevisão do jogo.