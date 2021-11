Espinho. Pedreiro aproveitava-se de relação familiar para abusar sexualmente de criança

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 64 anos, suspeito de vários crimes de abusos sexual de crianças, que ocorriam há cerca de dois anos e até à presente data, na cidade de Espinho. A vítima é uma menor, de 13 anos.

Segundo revela um comunicado da PJ, esta sexta-feira, “o arguido fez uso da sua experiência de vida e do ascendente sobre uma criança que o via como familiar próximo”, aproveitando-se da confiança que os progenitores da vítima tinham nele, “ao ponto de lhe permitirem a guarda da menor por largos períodos do dia”.

“Comunicados os factos a esta polícia, foram de imediato desenvolvidas diligências, que contaram com a colaboração da GNR de Lourosa, permitindo recolher indícios seguros da prática dos referidos crimes e respetiva autoria, e que culminaram com a detenção do agressor”, informa a mesma nota.

O detido, pedreiro, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.