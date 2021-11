Mulher de Rendeiro diz onde está o marido para a escapar à prisão preventiva

Maria de Jesus Rendeiro, a mulher do ex-banqueiro, revelou esta sexta-feira que o marido está na África do Sul, para escapar à prisão de preventiva, adiantou a RTP3. A mulher respondeu às perguntas da juíza Catarina Pires, acrescentando ainda que fala com ele "todos os dias".

Recorde-se de que, na quinta-feira, o Tribunal de Instrução Criminal (TIC) decretou que Maria de Jesus ficaria em prisão domiciliária com pulseira eletrónica e que estava ainda proibida de contactar Florência de Almeira, o presidente da ANTRAL, e o seu filho, Florêncio Plácido.

A medida de coação aplicada foi das mais gravosas, por se considerar que existia perigo de fuga, perigo de perturbação do inquérito - nomeadamente para a aquisição, conservação e veracidade da prova -, e ainda o perigo de continuação da atividade criminosa.

A mulher está indiciada pelos crimes de desobediência, descaminho, branqueamento de capitais e de falsificação de documentos.