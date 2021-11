Vamos a eleições a 30 de janeiro

O Presidente da República anunciou, no dia de ontem, aquilo que todos estávamos à espera, a dissolução da Assembleia da República e a marcação das eleições legislativas antecipadas.

A única interrogação que persistia era sabermos a data que o Presidente iria anunciar para os portugueses irem às urnas.

A data escolhida foi o dia 30 de janeiro de 2022 e no meu entendimento, foi a melhor decisão para o País e para a democracia, concordando assim com os argumentos apresentados por Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente justificou a sua decisão, pelo facto de não ser desejável que a campanha eleitoral e os debates acontecessem nas épocas festivas (Natal e Ano Novo), o que de certa forma “é meio caminho andado para o aumento da abstenção”, que infelizmente, tem sido a principal vencedora dos atos eleitorais em Portugal.

Durante a última semana, todos os partidos políticos manifestaram as suas preferências para a data das eleições legislativas. O PCP e o BE consideraram que a realização de eleições não era a única solução para resolver a crise política, preferiam que o Governo apresentasse uma nova proposta de Orçamento de Estado, abrindo espaço a novas negociações com o Governo.

Não havendo essa possibilidade, uma vez que o Presidente da República fez saber que iria dissolver a Assembleia da República, caso o orçamento fosse chumbado, o PCP e o BE defenderam que as eleições se realizassem o mais rápido possível, apontando a data de 16 de janeiro como preferencial.

Também o PS indicou a data de 16 de janeiro como a preferível para a realização das eleições antecipadas, justificando esta escolha “de modo a garantir o mais breve possível as condições de governabilidade adequadas às necessidades do País”, mas podemos especular que por detrás desta escolha estará também a vontade de António Costa preferir defrontar Rui Rio e não outro líder do PSD.

As sondagens afastam uma maioria absoluta, o que obrigará os partidos a negociarem uma solução parlamentar estável. Rui Rio admite um acordo parlamentar com o PS “em nome do interesse nacional”, ao invés de Paulo Rangel que admite estar “fora de questão dar a mão ao PS e a António Costa e fazer renascer um Bloco Central de partidos e interesses” – caso vença as eleições, António Costa só terá uma alternativa à “geringonça” com Rui Rio.

Curiosamente, o PSD, liderado por Rui Rio apontou o dia 9 de janeiro como a melhor data para a realização das eleições, no entanto, considerou que o dia 16 de janeiro ainda seria aceitável. Já Paulo Rangel, candidato a líder do PSD, tornou público que o final de fevereiro seria o melhor momento para chamar os portugueses às urnas. Percebemos a escolha de Paulo Rangel, ao apontar a realização das eleições para mais tarde, porque caso venha a ser eleito Presidente do PSD, iria ter mais tempo para apresentar aos portugueses um programa eleitoral vencedor e poder internamente elaborar as listas de deputados.

Paulo Rangel não estava sozinho na escolha da data preferencial para a realização das eleições. Para além dos seus apoiantes mais próximos, a data apresentada pelo candidato à liderança do PSD, foi defendida pelo antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, durante a reunião do Conselho de Estado, o que poderá ser um sinal de apoio a Paulo Rangel na luta interna do partido.

Este presumível apoio, ainda que indireto e feito de modo subtil não pode ser menosprezado, não nos podemos esquecer que Cavaco Silva foi o político da área do centro direita com melhores resultados eleitorais em Portugal. Foi durante 10 anos Primeiro-Ministro e outros tantos Presidente da República.

Recentemente, o antigo Presidente da República fez duras críticas à Governação de esquerda, deixando também muitos reparos à liderança do PSD por se pautar por uma “oposição política débil e sem rumo, desprovida de uma estratégia consistente”. Ainda hoje, Cavaco Silva é um congregador de muitas pessoas desta área política o que poderá ser benéfico para Paulo Rangel.

As dúvidas estão clarificadas e a data para as próximas eleições legislativas está definida, agora é tempo de os Partidos Políticos cerrarem fileiras para o combate político que se adivinha exigente. Independentemente das estratégias escolhidas por cada um dos partidos, o mais importante será a apresentação dos projetos para o País, de uma forma clara, séria e sem demagogia política, para que os portugueses possam em consciência escolher aquilo que consideram ser o melhor para Portugal.

Sónia Leal Martins

Politóloga