A contadora de histórias

Sempre gostei das narrativas dos contos e das histórias. Gosto da organização e do exercício descritivo. Sejam romances lambeados ou mais infantis. Fazem-me sempre lembrar a minha infância, quando a minha Tia Olinda me ia buscar (a mim e ao meu primo Gonçalo) à escola, ali por volta das 4 da tarde e nos colocava à vez, ao volante, ainda no parque de estacionamento, para que bebêssemos da sensação de condução do seu carro. Chegados a minha casa esperava-nos invariavelmente um lanche, que eu fazia questão de devorar à pressa (nessa altura ainda não me tinha entregue aos prazeres dos sabores), para de seguida me levantar a correr até ao quarto. Ali, abria uma gaveta da mesinha de cabeceira, de madeira, em tons de cerejeira (que para um daltónico já na altura declarado, era cor de laranja) de onde saltavam livros e livrinhos de estórias. Às vezes tinha que bater por baixo da gaveta, para que eles se soltassem e ela por fim se abrisse. Agarrava em meia dúzia e empilhava-os enquanto me recostava ao melhor estilo de um marajá e esperava que a minha Tia pacientemente me as contasse.

Os contadores de histórias encerram assim uma aura especial à volta deles. Parecem sempre na velocidade certa e acabamos até, por vezes, por confundi-los com o próprio texto. O que é maravilhoso e é no fundo um justo reconhecimento pelo que entregam à humanidade. Tenho o prazer de conhecer hoje em dia uns quantos brilhantes contadores de histórias profissionais. Nos países africanos ainda existe muito esse conceito que por cá se vai perdendo. É quase um acontecimento místico que se cola aos sonhos e às ilusões. O cabo verdiano Adriano Reis é um deles. Bastam poucos minutos à conversa para me transmitir uma paz e tranquilidade que chega a ser estranha. A outra é Paulina Chiziane, a recém vencedora do Prémio Camões.

Quem como eu passou por Moçambique sabe bem das dificuldades que ainda existem no que diz respeito à educação. Tantas crianças sem acesso à escola, outras com um ensino tremendamente deficiente. Poucos ou nenhuns hábitos de leitura que contrastam com o elevada taxa de analfabetismo. No meio de tantos muros que se erguem crescer alguém com tamanha capacidade num meio tão pobre e perdido na Zambézia é por isso fascinante. A Paulina nunca abandonou a sua simplicidade e é talvez isso que a torna tão especial, aliado ao facto incontornável de ter nascido com um dom. O de contar histórias, primeiro as dos outros, depois as suas. Tem obras irresistíveis que para quem nunca foi a África são autênticos mapas de conhecimento de uma parte esquecida da civilização. Relatam experiências sobrenaturais protagonizadas por curandeiros e espíritas como Ngoma Yethu - O curandeiro e o Novo Testamento (2015) mas também sobre a vivência num país feito de extremos de culturas e tradições que se cruzam como Uma História de Poligamia (2002).

Quando lhe ligaram a dizer que tinha recebido o prémio ela respondeu “mas porquê? Eu não fiz nada.” A mulher que se sente feliz sentada numa cadeira de bambu ao lado da sua fogueira e que gosta de se assumir como tendo vindo “de lugar nenhum” é hoje símbolo de uma esperança. A esperança da construção de uma identidade da nação outrora portuguesa e que precisa destes processos literários e artísticos para se afirmar no caminho da evolução e do conhecimento. Ouvir ou ler um conto, uma história ou um romance da Paulina é aprofundarmo-nos numa visão crua e feminina, propondo-nos “a discussão de questões ousadas e inquietantes que percorrem a sociedade, numa revisitação de temas como a poligamia, as tradições ancestrais, o racismo, a feitiçaria.” É um prémio mais do que justo para alguém que vindo do chão ( palavras dela ) atingiu o topo da literatura de língua portuguesa, sem precisar de se colocar em bicos de pés. É aliás paradoxal que a encontremos, permanentemente sentada, à volta da sua fogueira no que se costuma referir como a sua escola de arte. Essa arte que as nossas vidas tão ocupadas vão deixando para trás. A das histórias e dos seus contadores. A Paulina, como o Adriano, a minha Tia e muitos outros, uns mais profissionais, outros só por paixão, fazem parte de um imaginário que devemos conservar.