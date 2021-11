Comunismo ou Fascismo

Uma opinião pessoal, ou reflexão, após ter lido no jornal i o artigo do Mário Bacelar Begonha, no dia 30 de setembro, “Liberdade para pensar”, que achei exemplar.

Parece-me, às vezes, que estou numa espécie de Big Brother… Será que pretendem fazer de nós um rebanho bem arrumadinho sem vontade nem direito individual à opinião nos órgãos de Comunicação Social dominados ou controlados por certos “senhores” da alta Finança, Economia ou Política… ou da Informática (des-informática)?

Diz o meu velho amigo Mário Bacelar Begonha, irmão do general Rudolfo Begonha (meu camarada de armas) e ambos meus companheiros no desporto e grandes ginastas dos bons e saudosos tempos de 1950 a 1970 (duas décadas mais ao menos) esta frase: “Qualquer cidadão tem Liberdade para pensar sendo um ser normal, já que até um preso, mesmo privado da liberdade, é livre de pensar”. Estou contigo, Mário, na mesma linha de pensamento livre e independente.

Porém, a Comunicação Social é outra coisa sempre sujeita a “manobras” e interesses de toda a ordem. Dizes e bem que “a desinformação mata a democracia” ou, digo eu, a explora e intoxica. Tudo isto, em que vivemos, é uma “farsa pegada” que nem sei como nem quando acabará. Até o próprio 25 de Abril é uma história mal contada… Qual revolução democrática de “heroicos” capitães? Apenas conflito reivindicativo entre militares, milicianas e do quadro. A Democracia só começou a ganhar forma depois do 25 de Novembro. Se não fosse este, “ai! do 25 de Abril” e de todos nós. E mais, só em 1980 (extinção do Conselho da Revolução) ela se consolidou, mas ainda cheia de falhas e cicatrizes que, tristemente, perduram.

Considero-me apenas, e ainda com algum orgulho, um cidadão português que com naturais reservas acredita na Democracia sem se preocupar com Ideologias e, se me permitem, liberto sobretudo de todas as “obediências” cegas ou “militâncias partidárias”, quaisquer que sejam (não me vejo a gritar no meio da multidão, com os dedos em V, nem de punho fechado…). Não me atrai a Política ou, melhor dito, as “politiquices” com as suas querelas e intrigas na luta pela conquista do poder.

Mudando um pouco e focando o título deste artigo Comunismo ou Fascismo e já que está na moda falarmos inglês (e mal), “fica bem…”, “I must confess”… Não, alto aí… Prefiro falar na nossa língua-mátria, a de António Vieira, Camões e Pessoa, etc… Sim essa mesma, como dizia Bilac: … “desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tem o som e o uivo da procela e o suspiro da saudade e da ternura”.

Desejo, pois, confessar-vos que, intransigentemente, repudio todos os extremismos, fundamentalismos ou radicalismos, sejam eles de esquerda ou direita. Portanto, nem comunista nem fascista (vivemos numa espécie de balança com os pratos desequilibrados e um “fiel” cansado ou baralhado).

Fascismo e comunismo nunca foram democráticos, são sistemas totalitários, ditatoriais, como que as duas faces de uma mesma e falsa moeda, normalmente de uma minoria ativa e renitente que, por algum tempo, domina e se impõe a uma maioria passiva, inculta ou indiferente (poderia citar aqui Edmond Burke ou Giovani Sartori).

Perdoem-me esta minha definição, algo figurada e, porventura, um pouco metafórica: “Comunismo é um fascismo da extrema esquerda e Fascismo é um comunismo de extrema direita”. Ambos radicais ou fundamentalistas, sabendo contudo (ou tentando…) servir-se habilmente da Democracia pluralista, ou “vestir a pele” de democratas (que não o são).

E por aqui fico, por ora, coerente com as minhas convicções, sem nunca trair a Esperança ou Fé que me norteiam.

Finis… Mas não “Finis Patriae” como dizia G. Junqueiro em seu mórbido fatalismo, pois ninguém conseguirá matar as raízes da pátria que somos.

Outubro/2021