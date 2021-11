Isabel Martins da Silva. "Há a ideia de imaginarmos os refugiados como vítimas que têm de manter esse estatuto"

Iniciou o seu percurso académico na área da Medicina, mas mudou para Direito. Já sentia vontade de ajudar o próximo e, mais especificamente, os refugiados?

Nem se pode considerar que estudei Medicina porque apercebi-me no imediato que não era esse o curso que queria. Foi uma decisão muito pouco ponderada. Então, enveredei pelo Direito. Em 2016, entrei na Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR) e tornei-me coordenadora da equipa de voluntários responsável pelo acompanhamento social de uma família acolhida pela Instituição Anfitriã ‘Associação Cor Unum’, ao abrigo do programa PAR Famílias. Este chegou à minha freguesia, a de Carapeços, em Barcelos, e, na altura, conheci a família Daher, da Síria.

Como é que se processou a integração desta família?

Eu e os restantes jovens não fazíamos a integração formal da família, mas de forma muito espontânea e natural conhecemos os membros, tornámo-nos amigos, começámos a convidá-los para encontros das nossas próprias famílias. Não precisavam só de uma casa e aprender a língua, mas também de amigos. Não nos podemos esquecer de que é uma freguesia rural onde não vivem pessoas próximas culturalmente deles. Os Daher – a Safaa, o Mahmood, o Rafif e o Omar – continuam em Portugal e a fazer parte das nossas vidas. Os meninos tinham meses e agora têm cinco anos! O pai começou a trabalhar, logo no primeiro ano, numa empresa na área da eletricidade e a mãe trabalha connosco na MEERU I Abrir Caminho e com a Cruz Vermelha Portuguesa de Braga. Investiu muito na aprendizagem da língua e trabalha como mediadora cultural e tradutora.

O município de Barcelos tem acolhido muitos refugiados, sendo considerado um exemplo europeu nesta vertente. Têm lidado com mais famílias da Síria?

Neste momento, só há mais uma família síria. Por exemplo, não há ninguém do Afeganistão e, por aquilo que sei, ainda não chegaram muitos refugiados deste país ao Norte. Depois do meu primeiro acolhimento, acabei por me candidatar ao programa de voluntariado e fiz duas missões, em 2017 e em 2018, num campo de refugiados de Lesbos e noutro em Atenas. E foi no regresso dessas missões que acabei por me cruzar com outros voluntários da PAR, como o Pedro, o Nicolau e a Ana. E quisemos saber como poderíamos acolher e ajudar estas pessoas. E percebemos que aqueles jovens da freguesia se disponibilizaram, houve um impacto profundo. A minha avó, durante muito tempo, cuidou dos meninos dos Daher. Quando o pai não tinha a carta, eram uns senhores que lhe davam boleia porque não havia transportes públicos que assegurassem que fosse para o trabalho. E foi a partir disto que começámos a pensar que o acolhimento devia garantir que isto acontece: não apenas uma entidade, mas também pessoas concretas que façam com que os refugiados se envolvam na comunidade e sintam que pertençam à mesma. E, por isso, surgiu a MEERU. Não acolhemos famílias formalmente, mas trabalhamos com as entidades responsáveis pelas dimensões do trabalho, da escola, da residência, etc. e este deixa de ser um acolhimento unilateral: partilha-se a vida de forma bilateral, é recíproco.



