Politicamente Correto. Uma forma de empatia ou a ‘nova censura do bem’?

Imaginemos o “politicamente correto” como sendo uma estrada... Esta estrada já existia. Não estamos, portanto, a falar de algo novo. A diferença é que, agora, ao que parece, existe de “outra forma” que fez “nascer” aquilo a que chamamos de “cancel culture”. Alguns já haviam visto o seu fim, acenando para os de cá como se de um abismo se tratasse, como é o caso do humorista Rui Sinel de Cordes; outros deambulam com a crença que será apenas nessa estrada e no seu fim, que se encontrará a empatia, compaixão, respeito e “evolução benéfica da humanidade”, tal como defende Pedro Carreira, membro da Associação ILGA.

Estarão as pessoas a percorrer estradas diferentes? Percorrerão essa estrada de formas diferentes mas com a vontade de encontrar o mesmo fim? Ou, essa mesma estrada, está a distanciar-nos uns dos outros sem que nos demos conta? O que é isto do “politicamente correto”? Uma busca constante pelo respeito e empatia, ou o nascimento de uma nova censura? Há quem acredite que, pelo andar da carruagem, a humanidade se encontra a meio dessa estrada, rumo ao abismo, como se esta fosse afogar “o pouco de sensatez” que ainda resta no mundo. Estátuas têm sido queimadas e livros “apagados”, o “valor e importância” da história tem sido interrogado, músicas canceladas, humoristas, escritores e professores afastados. Perguntamo-nos, hoje, quem é o autor desta obra? O que poderia dizer sobre esta temática? Como deveria ele escrever esta história? Além disso, há também aqueles que reivindicam a adoção dos substantivos de género neutro.

