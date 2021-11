Açores. Seis médicos do hospital de Ponta Delgada infetados com covid-19

Seis médicos do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, no arquipélago dos Açores, estão infetados com o vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19.

O médico Mário Freitas, da comissão técnica de monitorização da covid-19 do hospital em questão, disse à agência Lusa que a comissão "teve conhecimento de, até ao momento, terem sido diagnosticados, desde 31 de outubro, um total de seis casos de covid-19 em médicos" da unidade. Os médicos infetados pertencem a cinco serviços diferentes.

“Como é comum nestas coisas, a existência de casos positivos implica que necessariamente haja uma série de outros contactos que consideramos de alto risco que são obrigados a permanecer em isolamento profilático, o que num hospital com a dimensão de recursos humanos do de Ponta Delgada acarreta alguns condicionalismos”, acrescentou.

Desde o início da pandemia, o arquipélago dos Açores já registou 9.421 casos de covid-19, 20 dos quais nas últimas 24 horas, e 46 vítimas mortais. Atualmente estão ativos 165 casos: 140 em São Miguel, 15 na Terceira e dez no Faial.