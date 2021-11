Já são conhecidos os compositores do Festival da Canção

A RTP revelou, esta quinta-feira, os 20 compositores que irão participar no Festival da Canção de 2022. A competição irá ter duas semifinais – à semelhança dos anos anteriores –, onde irão ser escolhidas cinco músicas para a grande final.

Dos 20 compositores, 16 foram convidados pela RTP e quatro, mais dois do que nas últimas edições, foram escolhidos através do concurso livre de submissão aberto ao público.

“A edição de 2022 do Festival da Canção retoma o modelo dos anos anteriores e contará com 20 canções a concurso. 16 resultam de convites diretos da RTP, uma vez mais tendo em conta a representação da diversidade de géneros musicais, e as quatro restantes chegaram através do concurso de livre submissão aberto ao público, no qual foram recebidas mais de 600 canções”, explica a estação pública em comunicado.

Agir, Aurea, Blacci, Cubita, DJ Marfox, Fábia Rebordão, Fado Bicha, FF, Joana Espadinha, Kumpania Algazarra, Maro, Norton, Os Azeitonas, PZ, Syro e Valas foram os compositores escolhidos.

Já Pedro Marques, Pepperoni Passion, The Mister Driver e Tiago Nogueira (d’Os Quatro e Meia) foram escolhidos através do concurso.

Agora cabe aos compositores decidirem se irão interpretar os próprios temas ou escolher outro artista para o fazer.

Em breve, a RTP divulgará “mais detalhes da próxima edição do Festival da Canção”. O vencedor da 56.ª edição do Festival da Canção irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que se realizará em Turim, Itália, nos dias 10, 12 e 14 de maio, após a vitória da banda Maneskin.

Recorde-se que a canção ‘Love is on my side’, composta por Tatanka e interpretada pela sua banda The Black Mamba, representou Portugal na última edição do festival europeu, tendo conquistado o 12.º lugar – uma das melhores classificações de sempre.