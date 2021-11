Polícia australiana divulga áudio do momento em que encontrou Cleo Smith

A polícia da Austrália Ocidental divulgou, esta quinta-feira, um novo áudio do momento em que Cleo Smith – a menina de quatro anos que esteve desaparecida durante 18 dias – foi encontrada. A divulgação surge no mesmo dia em que um homem, de 36 anos, foi formalmente acusado do seu rapto.

“Já a temos, já a temos”, ouve-se um polícia a dizer, enquanto outro aborda a criança. “Hey, bubby [bebezinha, na tradução livre], vem cá. Estou aqui, estás bem”, afirma.

Um terceiro polícia pergunta: “Como é que te chamas, querida?”, ao que a menina responde: “O meu nome é Cleo”.

"My name is Cleo." pic.twitter.com/xiy59x4kjP — WA Police Force (@WA_Police) November 4, 2021

Esta quinta-feira a justiça australiana acusou formalmente Terence Darrell Kelly do rapto da criança. Segundo a imprensa local, o homem está acusado de vários crimes, incluindo “atrair e levar de forma forçada e fraudulenta uma criança com menos de 16 anos”.

O homem foi detido nas imediações da casa onde Cleo foi encontrada, na madrugada de quarta-feira, e permanecerá sob custódia da polícia até à próxima audiência em tribunal, agendada para dia 6 de dezembro.

O The West Australian escreve que Kelly é “obcecado por bonecas Bratz” e partilhava fotografias suas nas redes sociais com as bonecas. Uma outra fotografia mostra uma divisão repleta destas bonecas.

“Adoro levar as minhas bonecas a passear, arranjar os seus cabelos e tirar selfies em público”, escreveu o homem na legenda de uma das fotografias publicada em abril de 2020 no Facebook.

O suspeito foi visto a ser transportado para um hospital após ter sofrido ferimentos enquanto estava na prisão. A polícia confirmou que os ferimentos foram autoinfligidos e que o homem levado duas vezes ao hospital enquanto estava sob custódia: uma na quarta-feira e outra esta quinta-feira.

A menina desapareceu na manhã do dia 16 de outubro, quando estava a acampar com a família. Quando acordou, pelas 6h, a mãe Ellie Smith viu que o fecho da tenda estava aberto e tanto a criança como o seu saco haviam desaparecido.

As pistas iniciais indicavam que a criança se teria perdido, mas depois de várias buscas, as autoridades começaram a tratar o caso como um rapto. A polícia acredita que o rapto não foi algo planeado, mas sim “uma oportunidade” e que o suspeito agiu sozinho.