Despiste de veículo seguido de disparo acidental provoca um morto

Um homem de 54 anos morreu ao final da manhã desta quinta-feira na sequência de um despiste de um veículo ligeiro, seguido de um disparo com uma arma de caça, adiantou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda à agência Lusa.

O alerta para o acidente foi dado pelas 11h59, para a ocorrência que sucedeu na Estrada Nacional 231, em Tourais, localidade do concelho de Seia, no distrito da Guarda.

As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pelas autoridades policiais que, pelas 14h20, ainda se encontravam no local.

Segundo o CDOS, deslocaram-se para a ocorrência 17 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Seia, da GNR, da Polícia Judiciária, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital da Guarda e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), apoiados por oito viaturas.

O INEM mobilizou uma equipa psicossocial "para dar assistência aos familiares da vítima que se deslocaram ao local", indicou ainda a mesma fonte.