Covid-19: Número diário de novos casos não era tão elevado há quase dois meses

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1.382 casos do novo coronavírus e quatro óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira. Os números diário de infetados continua a subir mas o número de internados desceu, depois de quatro dias seguidos em crescimento. Sublinhe-se que o número de novos casos de hoje é o mais elevado em quase dois meses - não se registavam tantos novos casos num só dia desde 9 de setembro - quando foram reportadas 1.408 novas infeções.

O maior número de novos casos concentra-se na região de Lisboa e Vale do Tejo – 544. Segue-se o Norte com 338 novas infeções e o Centro com 337. No Algarve registaram-se mais 76 novos casos e no Alentejo 32. Já no arquipélago da Madeira existem mais 35 pessoas infetadas e no dos Açores 20.

Todas os óbitos a lamentar registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados na quarta-feira, sendo, por isso, hoje os mesmos. O RT desceu, enquanto a incidência segue a tendência crescente. Segundo o boletim da DGS, Portugal tem uma incidência de 104,4 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e Portugal continental de 104,3. Já o RT é de 1,03 em ambos os casos.

O número de internados registou um decréscimo, depois de ter vindo a aumentar durante os últimos quatro dias. Há esta quinta-feira menos 27 pessoas internadas do que ontem, sendo então o número de pacientes hospitalizados de 357. No que toca às Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), estão agora 73 pessoas nestas unidades, mais seis do que quarta-feira.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 1.094.048 casos de SARS-CoV-2, 32.480 dos quais permanecem ativos – mais 542 – e 18.184 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 836 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 1.043.384. Atualmente, as autoridades de saúde têm 23.028 contactos em vigilância, menos 102.

Consulte aqui o boletim na íntegra.