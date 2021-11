PJ detém três homens e desmantela uma das maiores redes de narcotráfico dos Açores

A Polícia Judiciária (PJ) revelou esta quinta-feira que, "através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com a colaboração da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, no âmbito de uma investigação dirigida pelo Ministério Público – DIAP dos Açores – desarticulou uma rede que abastecia há vários anos a Ilha de São Miguel com substâncias estupefacientes, com destaque para o haxixe, provenientes de Lisboa".

A secção cinotécnica da Guarda Nacional Republicana sinalizou a PJ relativamente a uma mercadoria "recém-chegada ao Porto Comercial de Ponta Delgada, por indícios de conter produto estupefaciente".

"Ao se aperceber da intervenção", explica a PJ, um suspeito de 35 anos, que se preparava para receber a mercadoria, fugiu do local, tendo de seguida sido intercetado pelos militares que transmitiram a informação à PJ.

Através das diligências feitas, "foi possível encontrar e apreender mais de 11 quilos de haxixe dissimulados na referida mercadoria", adiantou a autoridade, referindo que foi assim possível "indiciar o suspeito pela prática do crime de tráfico de estupefacientes e fundamentar a aplicação da medida de coação de obrigação de permanência na habitação, pela Autoridade Judiciária competente".

Mais tarde, foi possível, através das conexões feitas com a investigação que estava em curso, deter mais dois homens, de 49 e 55 anos, "que lideravam uma das mais relevantes redes de narcotraficantes desta Região Autónoma dos Açores".

As detenções dos suspeitos ocorreram em Lisboa e Ponta Delgada, respetivamente e, quando submetidos a primeiro interrogatório judicial, foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva.