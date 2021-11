Madeira. Homem morre após camião se despistar e cair de altura de 15 metros

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu, esta quinta-feira, depois de o camião que conduzia se despistar e cair de uma altura de 15 metros, quando circulava na via rápida no sentido Funchal-Machico, na Madeira.

Segundo fonte da corporação dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, citada pela agência Lusa, o condutor ficou encarcerado e foi retirado pelos bombeiros, tendo o óbito sido confirmado pelo médico da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) que foi chamada ao local.

“[A vítima] Já estava cadáver quando foi retirada”, disse.

Segundo a mesma fonte, o camião despistou-se numa curva daquela via, na zona do Aeroporto Internacional da Madeira, de “uma altura aproximada de 15 metros”. O camião transportava um contentor de 40 pés e paletes de madeira.