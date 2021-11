Jovem de 19 anos detido pela PJ por tentar matar irmão na Madeira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quinta-feira, um jovem, de 19 anos, suspeito de tentar matar o irmão, de 25 anos, no arquipélago da Madeira.

Em comunicado, a autoridade revela que os factos ocorreram na madrugada do passado dia 09 de setembro, nas imediações da residência de ambos, situada na freguesia do Campanário. A vítima foi “agredida com vários golpes de arma branca, na zona do tórax, num contexto de um conflito entre a vítima e o autor do crime”.

O mandado de detenção a que a PJ deu cumprimento foi emitido pelo Ministério Público – DIAP de Ponta do Sol – e o jovem está indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.