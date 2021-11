Ritmo de progressão da pandemia na Europa deixa OMS em alerta

A Organização Mundial da Saúde alertou esta quinta-feira que a situação da pandemia de covid-19 no continente europeu é "muito preocupante". As vacinas insuficientes e o relaxamento de têm levado ao aumento de casos nas últimas semanas, defende a organização.

"Estamos em outro ponto crítico para a eclosão da pandemia. A Europa está mais uma vez no epicentro da pandemia, onde estávamos há um ano. A diferença, hoje, é que sabemos mais e podemos fazer mais", afirmou Hans Kluge, diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) Europa, numa conferência de imprensa.

“A atual taxa de transmissão nos 53 países da região europeia é muito preocupante (...) se continuarmos nessa trajetória, poderemos ver mais meio milhão de mortes por covid-19 na região até fevereiro”, afirmou.

Segundo os dados da OMS Europa, as hospitalizações ligadas à covid-19 "mais do que duplicaram numa semana". Também o número de novos casos por dia tem aumentado há quase seis semanas consecutivas. A situação piora com o número de óbitos, que tem vindo a crescer há quase oito semanas consecutivas, de acordo com a Agência France Presse.