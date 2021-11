Bebidas espirituosas. O "pesadelo" das prateleiras vazias

Nunca, pelo menos nas últimas décadas, o anúncio da garrafa meio cheia para os de fora e meio vazia para os da casa esteve tão atual. A crise de produtos à escala mundial vai obrigar muitos consumidores a festejarem o Natal e o Ano Novo com bebidas alcoólicas que não as da sua eleição. A falta de contentores disponíveis para importar os produtos, de garrafas, de rolhas ou até as caixas vão contribuir para muitas prateleiras vazias nos hipermercados, restaurantes, bares e discotecas.

É certo que ainda há alguns produtos nas principais grandes superfícies, mas ontem já os vodkas mais caros rareavam, por exemplo, na Macro de Lisboa. Também os gins e os mais conhecidos champanhes mais acessíveis, como por exemplo o Moet & Chandon, deverão faltar para comemorar as épocas festivas. Algumas marcas de whisky, como a Johnny Walker Black Label, igualmente vão faltar. Mas já lá vamos. O artigo nasceu com um pedido numa conhecida discoteca da capital: “Quero uma tequila, sff”. A resposta do empregado foi clara. “Não temos nenhuma e também não peça vodka Ciroc que também não há”. Pouco depois um responsável da discoteca confirmava as faltas e mostrava-se preocupado com o futuro. “Qualquer produto que venha por via marítima está a demorar dois a três meses, e, por isso, vamos ter que nos virar para outras marcas”