Covid-19. Alemanha está a passar por pandemia "massiva" de pessoas não vacinadas

O ministro da saúde alemão, Jens Spahn, advertiu esta quarta-feira que o seu país está a passar por uma pandemia "massiva" de não vacinados contra a covid-19.

"A pandemia está longe de ter terminado", disse Spahn, membro da União Democrata Cristã (CDU). "Estamos atualmente a sofrer uma pandemia de não vacinados, que é massiva. Haveria menos doentes com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos, se mais pessoas se deixassem vacinar".

Várias clínicas alemãs ao longo da última semana lançaram o alarme sobre o número crescente de pacientes que sofrem de Covid-19 nas enfermarias. Estas quarta-feira, as autoridades reportaram 2.220 pacientes em camas de cuidados intensivos, o número mais elevado desde o início de Junho.

Nos últimos sete dias, 666 pessoas morreram de covid-19 na Alemanha, um aumento ligeiro do que na mesma semana há um ano, antes do início da campanha de vacinação e da chegada da variante delta. Por enquanto, o número de mortes está a aumentar menos acentuadamente do que durante as três anteriores ondas de coronavírus no país.

O chefe da agência de controlo de doenças da Alemanha, Lothar Wieler, descreveu o recente pico nas taxas de infeção como assustador. "A quarta vaga está a desenvolver-se exatamente da forma que temíamos, porque não há pessoas suficientes que tenham recebido a vacina", disse Wieler, presidente do Instituto Robert Koch.

A percentagem da população alemã totalmente vacinada contra a Covid-19 tem sido efetivamente baixa no último mês e as sondagens sugerem que aqueles que recusaram a vacina até agora não estão suscetíveis de mudar de ideias.