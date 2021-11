Pequim. Crianças presas em escola após testarem positivo à covid-19

Crianças com apenas sete anos de idade foram mantidas durante horas numa escola de Pequim antes de serem enviadas para uma quarentena centralizada durante duas semanas após um membro ter testado positivo à covid-19. Os pais foram chamados à escola, mas passaram horas reunidos fora do portão à espera de informações sobre os filhos.

O incidente, que suscitou o alarme dos pais, ocorreu no meio de uma série de medidas extremas impostas à cidade em cerca de 40 casos da variante Delta, parte de um surto nacional que afetou pelo menos 16 das 31 províncias da China. Espera-se agora que haja uma redução mais acentuada após a Comissão Nacional de Saúde ter comunicado um pico de quase três meses na terça-feira passada, com 93 novos casos sintomáticos locais, contra 54 casos no dia anterior.

A escola primária experimental Huajiadi, no distrito de Chaoyang, foi rapidamente encerrada na segunda-feira à tarde após um professor ter testado positivo, noticiaram os meios de comunicação locais.

A escola disse que as crianças estavam todas a ser testadas e que algumas teriam de permanecer nas instalações durante a noite. Pouco antes da meia-noite, o diretor da escola disse aos encarregados de educação para irem para casa, trazerem roupas para as crianças na manhã seguinte. Foi-lhes dito que pelo menos algumas delas seriam enviadas para instalações de quarentena centralizadas durante 14 dias, e que um dos pais as poderia acompanhar.