Nuno Miguel Henriques na corrida à liderança do PSD

Nuno Miguel Henriques está na corrida à liderança do PSD, pretendendo enfrentar Rui Rio e Paulo Rangel. O ex-candidato à presidência da Câmara Municipal de Alenquer, que mostrou interesse em ser líder dos sociais-democratas em 2012, encontra-se a recolher assinaturas para formalizar a candidatura.

Em comunicado, a direção de campanha refere que, "no âmbito da abertura do processo eleitoral interno, para Presidente da Comissão Política Nacional do PSD-Partido Social Democrata, marcado para 4 de dezembro, Nuno Miguel Henriques iniciou já o processo de recolha das assinaturas necessárias para a formalização da sua candidatura à liderança do PSD”.

O candidato, que conta com três décadas de militância, diz que a sua candidatura “vai trazer mais vitalidade, dinamismo, participação e entusiasmo democrático”. Nuno Miguel Henriques acredita ainda que tem “legitimidade formal e política, já que não existe candidato único em 2021, no atual contexto de crise política e institucional que o país vive, para discutir de forma positiva e de igual modo como todos os outros candidatos”.

O comunicado revela ainda que “no próximo Conselho Nacional do PSD, que se realizará sábado, dia 6 de novembro em Aveiro, serão apresentados os pressupostos do novo candidato ao partido”.