Liga dos Campeões. Sporting volta a golear o Besiktas (4-0)

O Sporting goleou, esta quarta-feira, o Besiktas, num jogo a contar para a quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões disputado no estádio José Alvalade. Esta é a segunda vez que o clube turco é goleado pelos ‘leões’ na competição, depois do 4-1 no Vodafone Park, em Istambul.

Pedro Gonçalves foi o ‘homem’ do jogo, ao inaugurar o marcador aos 31 minutos e a bisar aos 38’. Aos 41 minutos, Paulinho fez o 3-0 e Sarabia selou o resultado em 4-0, já na segunda parte, ao minuto 56.

Com este resultado, o clube de Alvalade garante, pelo menos, o terceiro lugar no grupo e a ida à Liga Europa. O Ajax lidera o grupo C com 12 pontos, enquanto o Borussia Dortmund e o Sporting seguem com seis pontos. Já o Besiktas não tem qualquer ponto.