Austrália. Suspeito do rapto de Cleo Smith levado para hospital após sofrer ferimentos na prisão

O homem suspeito de raptar Cleo Smith, a menina de quatro anos que esteve 18 dias desaparecida na Austrália, foi visto a ser levado de ambulância para um hospital com ferimentos na cabeça. Segundo a imprensa local, ainda não é certo se os ferimentos foram autoinfligidos ou provocados por outros reclusos.

Recorde-se que o homem, de 36 anos, foi detido na madrugada desta quarta-feira [tarde de terça-feira, em Portugal], após a polícia ter forçado a entrada numa casa nos arredores de Carnarvon, a cerca de 70 quilómetros de onde Cleo Smith fora vista pela última vez, a 16 de outubro, e ter encontrado a menina dentro de uma das divisões.

The 36-year-old man was pictured lying down in the ambulance with his bandaged head covered in a blanket. pic.twitter.com/iAbrm9NwWT — HÜSEYİN AVNİ KEMAL (@HAvni2861) November 3, 2021

O canal australiano Nine News avança, citando detetives envolvidos na investigação, que o homem “já era conhecido da polícia”, mas só foi tornado suspeito no caso no mesmo dia em que a criança foi encontrada.

O vice-comissário da polícia local, Col Blanch, revelou que “ainda é cedo para afirmar as motivações por trás do crime” e que encontrar a criança foi como montar as peças de um “quebra-cabeças”. “Isto inclui informações da população, depoimentos de testemunhas, dados telefónicos, filmagens de câmaras de trânsito”, explicou.

A menina desapareceu na manhã do dia 16 de outubro, quando estava a acampar com a família. As pistas iniciais indicavam que a criança se teria perdido, mas depois de várias buscas, as autoridades começaram a tratar o caso como um rapto.