FC Porto empata contra AC Milan com autogolo de Mbemba

O FC Porto empatou com o AC Milan, esta quarta-feira, no Estádio Giuseppe Meazza, conhecido por San Siro, a contar para quarta ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A equipa comandada por Sérgio Conceição inaugurou o marcador, logo aos 6', com um golo de Luis Diaz, e foi para intervalo a vencer os italianos.

Na segunda parte, a bola acabou por atraiçoar Mbemba que fez um autogolo, oferecendo o empate aos I Rossoneri, em português, aos pretos e vermelhos de Itália.

Ainda assim, o empate não impede os dragões de sonhar com a fase seguinte da liga milionária. FC Porto está com cinco pontos e por enquanto está a assegurar o segundo lugar do grupo B, enquanto o AC Milan fez o primeiro e único ponto nesta fase da competição.

Agora o Liverpool vai receber o Atlético de Madrid, que, caso os espanhóis vençam, passam à frente do FC Porto na tabela classificativa, perdendo a hipótese de se manter na Liga dos Campeões, mas com possibilidade de rumar à Liga Europa.