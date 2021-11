SIC muda transmissão do jogo entre Sporting de Braga e Ludogorets para SIC Radical

A transmissão do jogo entre Sporting de Braga e Ludogorets, a contar para a quarta jornada do grupo F da Liga Europa, não irá passar na SIC, mas na SIC Radical devido a uma intervenção do Presidente da República, que está marcada para as 20h, à mesma hora em que começará a partida.

Marcelo Rebelo de Sousa deverá revelar a sua decisão relativamente à dissolução do Parlamento e às eleições antecipadas. Depois de ter ouvido os partidos com assento parlamentar, este sábado, o chefe de Estado está agora reunidos com o seu órgão político de consulta para tomar uma decisão sobre o futuro do país.

De notar que o jogo, que tomará lugar no Estádio Municipal de Braga, também vai ser transmitido pela Sport TV, a partir das 20h.