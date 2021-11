Mais de 30 mil imigrantes notificados com processos pendentes desde 2017

Foram notificados pelo SEF nos últimos três meses cerca de 30 mil imigrantes com processos pendentes desde 2017 para obtenção de uma autorização de residência em Portugal, informou esta quarta-feira o serviço de segurança.

Em comunicado o SEF refere que "com base nos princípios da igualdade, oportunidade e disponibilidade" foram notificados "para agendamento, em apenas três meses, cerca de 30 mil cidadãos estrangeiros detentores de manifestação de interesse desde 2017".

O serviço de segurança explica que este trabalho tem vindo a ser desenvolvido por ordem cronológica, tendo em conta a data da aceitação da manifestação de interesse e "acautelando os mecanismos de verificação de segurança".

A manifestação de interesse, pedido formalizado junto do SEF para obter uma autorização de residência, é feita através da plataforma eletrónica do Sistema Automático de Pré-Agendamento (SAPA), sendo que o SEF informa ainda que os processos concluídos entre agosto e outubro deste ano são relativos aos imigrantes que fizeram as manifestações de interesse em 2017, 2018 e 2019.

O serviço de segurança informa também que os agendamentos das manifestações de interesse para autorizações de residência feitos em 2017 totalizam 648, os de 2018 1.654 e os de 2019 19.500, tendo sido agendados para deslocação a um balcão do SEF todos aqueles que continuam interessados.

O SEF adianta que, com o término dos processos feitos entre 2017 e 2019, foi iniciada na semana passada a notificação dos cidadãos estrangeiros com manifestações de interesse feitas em janeiro de 2020, representando assim um total de 7.300 cidadãos notificados para agendamento. Faltam agora serem notificados aqueles que fizeram o seu pedido nos restantes meses de 2020.