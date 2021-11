Os Talibã proíbem moedas estrangeiras no Afeganistão

A economia afegã está a passar grandes dificuldades devido à retirada do apoio financeiro internacional depois de os Talibã terem assumido o controlo do país.

E se o dólar americano estava a ser frequentemente utilizado nos mercados do Afeganistão, com vista a escapar ao perigo da inflação, agora o regime impediu esta alternativa. "O Emirado Islâmico instrui todos os cidadãos, lojistas, comerciantes, empresários e o público em geral a conduzir todas as transações no Afeganistão evitando o uso de moeda estrangeira", disse o porta-voz dos talibã, Zabihullah Mujahid, num comunicado publicado online.

"Qualquer pessoa que violar esta ordem enfrentará ação legal", adianta o comunicado.

Depois de os talibã terem assumido o controlo do país em agosto, milhares de milhões de dólares de ativos no exterior do Afeganistão foram congelados pela Federal Reserve dos EUA e pelos bancos centrais na Europa.

"Acreditamos que é essencial mantermos as nossas sanções contra os talibã, mas ao mesmo tempo encontrar formas de a ajuda humanitária legítima chegar ao povo afegão. É exatamente o que estamos a tentar fazer", disse o vice-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Wally Adeyemo, ao Comité Bancário do Senado dos EUA no mês passado.