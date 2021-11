Casal encontrado morto em Messines

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um alegado homicídio seguido de suicídio, depois de um casal ter sido encontrado morto em casa, na noite de terça-feira, em São Bartolomeu de Messines, em Silves, disse fonte policial.

"Neste momento estamos a proceder à recolha de prova, mas numa primeira análise tudo aponta para um quadro de homicídio e suicídio", disse a mesma fonte à agência Lusa.

As vítimas, um homem e uma mulher com cerca de 60 anos, foram encontradas na casa onde viviam em Vale Mós, naquela freguesia do distrito de Faro, "com ferimentos provocados por uma arma de fogo".

Já a Polícia Judiciária (PJ) disse à agência Lusa que só depois de recolhida a prova e analisado o relatório das autópsias é que será possível determinar a sequência dos acontecimentos.

O alerta foi dado pelo filho do casal ao final da tarde de terça-feira, tendo sido enviadas para o local as equipas de emergência e socorro.

Ambas as mortes foram confirmadas pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A Guarda Nacional Republicana (GNR) comunicou o caso à PJ, que assumiu a investigação.