Colisão entre carro e comboio provocou corte da Linha do Alentejo

A colisão entre um comboio intercidades e um carro, na zona de Viana do Alentjo, em Évora, provocou na manhã desta quarta-feira, a suspensão da circulação ferroviária na Linha do Alentejo. Esta está suspensa desde as 9h03, no troço entre as estações de Vila Nova da Baronia (Alvito, distrito de Beja) e Casa Branca (Montemor-o-Novo, distrito de Évora).

A informação foi dada por uma fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) à agência Lusa, que acrescentou ainda que a colisão deu-se numa passagem de nível particular, ao quilómetro 104,486 da Linha do Alentejo.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou que o acidente provocou uma vítima, mas não oube precisar o seu estado de saúde ou em que veículo seguia.