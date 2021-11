Idosos.Como é a vida dos mais velhos atrás das grades

No sistema prisional português, em 2020, contava-se um total de 889 reclusos com 60 ou mais anos de idade. Destes, atualmente, 202 ultrapassam os 70 anos. Esta faixa etária representa apenas 7,8% da população prisional total, mas o seu número tem vindo a aumentar significativamente ao longo dos últimos anos. Em 2008, por exemplo, contavam-se apenas 361 reclusos com 60 ou mais anos de idade, representando cerca de 3,3% da população prisional, naquele ano. Significa isto que a população ‘idosa’ nas prisões mais que duplicou, em cerca de 12 anos, segundo os dados da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). Havia, em 2020, mais 528 reclusos com 60 ou mais anos do que em 2008, o que se traduz num aumento de 146%.

Neste momento, o recluso mais velho em Portugal tem 91 anos de idade, seguindo-se um com 89 e dois com 88 anos, todos eles detidos por crimes de homicídio qualificado. Aliás, explicou ao i fonte da DGRSP, “os crimes mais comummente cometidos por estes cidadãos [maiores de 60 anos] são os contra as pessoas, entre os quais prevalecem os de homicídio e os sexuais”.

