A 200 e a mentir à descarada

Uma reportagem emitida esta segunda-feira pela SIC mostrou, num dia aleatório de outubro, como governantes chegam a bater os 200 km/hora na autoestrada para cumprir agenda e como, pior um pouco, não conseguem assumir que o fazem quando apanhados, alegam que iam em marcha de urgência quando não iam ou que os eventos de agenda se prolongaram, quando pelo menos num dos casos apanhados pela equipa de Conceição Lino foi um almoço que se prolongou. Estamos a falar de ministros e não de crianças.

O trágico acidente em que se viu envolvido o ministro da Administração Interna, um caso grave estivesse o trabalhador morto a trabalhar ou não, podia ter ajudado a mudar alguma coisa mas nem isso, já que o próprio Eduardo Cabrita continuou a viajar acima da velocidade permitida. Toda a gente já circulou a 150 na autoestrada? É provável, mas a 200 já tenho mais dúvidas e o nível de impunidade nestas viagens alegadamente urgentes é inaceitável. Nem sei como os próprios ocupantes das viaturas, por muito importantes que sejam as funções e a agenda, o aceitam. Vem com o cargo de ministro correr risco de vida para cumprir agenda normal e colocar outros em perigo? Uma pessoa que vai a 200 num carro não o sente? Acha que está numa pista de corrida a caminho de Leixões?

Na sequência da reportagem da SIC, o i questionou a Procuradoria-Geral da República, que remeteu para a aplicação de contraordenações. Parece estar mais em causa aqui do que infrações isoladas ao Código da Estrada: um comportamento reiterado de uso abusivo do que está na lei, que prevê que se possa andar em excesso de velocidade em serviço urgente de serviço público. Numa altura em que se pretende reforçar o controlo de velocidades para reduzir a sinistralidade é inaceitável que quem decide dê este exemplo de prepotência perante a lei e de desfaçatez quando chamado a prestar contas. A previsão de uma maior receita fiscal com multas em 2022, ano de novos radares, já tinha sido um mau sinal. Percebe-se que a lógica parece ser que o Código da Estrada não é para cumprir.