Benfica goleado, novamente, pelo Bayern de Munique (5-2)

A sina do Benfica frente ao Bayern de Munique foi, novamente, a derrota. Na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, os 'encarnados' viajaram até Munique, e acabaram derrotados pelo emblema germânico, por 5-2.

Assim, os bávaros repetiram o feito alcançado na Luz, batendo Vlachodimos em cinco ocasiões diferentes, com um hat-trick de Lewandowski (26', 61' e 84) e mais dois golos de Gnabry (32') e Sané (49'). O Benfica, desta vez, ainda conseguiu bater o guarda-redes Neuer em duas ocasiões, com golos de Morato, aos 38 minutos, e Darwin Núñez, aos 74. Insuficientes, no entanto, para virar o resultado.

Com esta nova derrota, os 'encarnados' ficam no terceiro lugar do grupo E, liderado pelo Bayern. Em segundo lugar está o FC Barcelona, que bateu, por 1-0, os ucranianos do Dínamo de Kiev, que ocupam o último lugar do grupo.