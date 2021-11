Fernando Tordo. O filho mais novo do Sol!

A chuva caiu em bátegas, a cidade transformou-se num caos e o pequeno espaço onde o Fernando Tordo me pediu para apresentar o seu novo livro de poemas, acabou por ser uma bolha de tranquilidade no meio de uma Lisboa a caminhar para o histerismo. Fiz o que pude. Não me tapes o caminho em frente, mesmo que não vá dar ao futuro é um livro diferente em tantos aspectos, até no grafismo, que merece atenção redobrada. É o Fernando e os seus lugares: interiores e exteriores; é o Fernando e as suas personagens; é o Fernando e o seu ritmo, que ele recusa ser musical mas no qual não deixei, por minha parte, de encontrar música. O Fernando faz parte de todos nós há tanto tempo mas nunca corre o risco de não nos surpreender. É lê-lo e entender a sua invulgar capacidade de entretecer palavras. É lê-lo e confiar que não deixará nunca de estar do nosso lado da trincheira na hora das batalhas que ainda estão para vir: “Afasta-te, mostrengo, afasta-te. Não me tapes o caminho em frente, mesmo que não vá dar ao futuro. Contigo aos gritos mais o ódio escondido atrás de ti, pareces ainda mais o que és, o mostrengo. Sai da frente, mostrengo, sai da frente. Cheguei a pensar que o teu esbracejar te fazia voar, levando-te para o inferno que é a tua boca sem cabeça e o teu grunhido, mas enganei-me. Disfarçado de gente sentaste-te no meio da praça e dos homens, vomitando a tua ambição legalizada e impune. Afasta-te, vai-te daqui. Entre as crianças e os velhos não há tempo para ti, nem espaço. Que me interessa que sejas no fim do mar se te quero no fundo?” A ameaça está aí. A ameaça de quem não faz questão de desistir, que não foi feito para desistir, que encontra a sua força na resistência. “Quem pôs o nome ao Oceano da Poesia chamava-se Poeta/navegou um céu que não sabia fazendo a descoberta/De letra a letra/ser a ideia certa./E assinalando/Palavras e cidades/Que a Poesia inundava/Foi escrevendo/das vagas o crescendo/Das leis a anarquia a livro aberto/E verso a verso/O longe perto./As naus que hoje empurra/São folhas/superfícies emergentes da noite/em claro dia./Nasce na praia/o imenso Oceano da Poesia/e grita agitado e furioso/que não quer/na mesma praia/vir a morrer um dia.”

Palavras Não sei se é por causa do nome, mas nele os pássaros cantam. “Tu e eu/E nós dois”. Tu e eu: não conheço duas palavras que fiquem melhor juntas. Tu e eu é o princípio do universo. E, de certa forma, a razão matemática da vida. Tu e eu: dois algarismos perfeitos que se misturam em nós.

O mundo está pleno de poesia. Mas é preciso encontrá-la. E ter olhos para a ler e ouvidos para a ouvir em lugares onde parece não estar. Há mais poesia que naquela frase dos livros de cowboys do Texas Jack: “Entre os mortos havia um que respirava: Texas Jack!”? Ou num daqueles documentários sobre a vida selvagem que, no cinema, passavam antes dos filmes. Uma voz profunda com sotaque brasileiro afirmava: “Essa é a floresta amazónica onde jamais a mão do homem pôs o pé!”?

Certa vez, uma personagem da velha Lisboa de outras eras foi desafiado a fazer um poema sobre Toulouse Lautrec. E saiu-se com esta: “Toulouse Lautrec/foi um grande pintor/mas só depois de morto é que/lhe deram o verdadeiro valor”.

Nós, que o conhecemos, sabemos que o Fernando está cheio de poesia. A sua voz é, por si só, um poema lindíssimo. “Penso em apagar/pintar por cima/riscar/mas porquê se o erro mesmo no centro fica lá?” O erro mesmo no centro é, de certo modo, uma metáfora da vida. Da vida que não conseguimos, por mais que tentemos, percorrer sem erros. Devíamos todos pendurá-los na parede branca da memória para nos recordarmos a toda a hora que um erro não se emenda nem corrige. Fica ali, sendo erro para sempre. O erro, afinal, somos nós. Ou talvez apenas, como escreve o poeta, um sem-fim que terminou.

É um cantor quem escreve e isso não passa ao lado de quem lê. O Fernando gosta de viúvas (era assim que se chamava, na velha linguagem jornalística, às palavras penduradas) e transforma uma palavra só numa frase completa. É palavra e rima, mesmo que não rime no papel. Mas rima em cada um que o lê porque tem a mágica senhora das paixões, como dizia o Torga, na trepidação do poema, linha a linha, página a página.

“Nas rugas da intratável/Solidão/Vou-te lendo/Na página à margem deste canto/De versos controversos diluídos/No copo meio vazio dos teus sentidos/Meio cheio do meu velho desencanto/Vou-te vendo”. Aqui, a desilusão toma conta do poeta como o Duende do Lorca, e ele procura libertar-se dessa terrível mosca do aborrecimento que costura todas as cabeças com um fio ténue de sono. Mas não é ainda a revolta. Ela vai surgindo, aqui e ali: “A rosa negra usava uma burka que nunca caiu”. Nunca caiu e ela não teve, também, forças para tirá-la. Uma rosa, negra ou não, é uma rosa e é uma rosa e é uma rosa. Nada é tão importante como a rosa, cantava Bécaud. À rosa negra caíram as pétalas, mas não a burka. Continuou solitária como a rosa do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry para o qual a infância era uma pátria. “Eu sou a exacta incerteza onde o tempo começa”. E o poeta, qualquer poeta, vive de lutas e, sobretudo, da luta contra o tempo, a mesma luta impossível dos homens simples que não escrevem nem poesia nem prosa. “Eu sou da idade dos homens dos rios das montanhas/Eu sou da idade dos livros das pedras estranhas/Eu sou da idade dos sonhos/Eu sou da idade dos versos/Sou feito de altos e baixos/Caminhos diversos”. E, neste preciso momento, no final de uma frase, eu diria como Lorca: este tem Duende. Diria porque eu sabia já há muito tempo que o Fernando tem Duende e espalhou o Duende por todos nós em canções inesquecíveis. Ensinou-nos a dizer adeus à tristeza, ele que escreve um livro triste. Sim, há muita tristeza neste livro. E muita melancolia e saudade e vontade de regressar aos lugares que ficaram perdidos no tempo-do-nunca-mais. “Sou o filho mais novo do Sol”. Eu ponho-lhe, no fim, o ponto de exclamação que o autor evitou. A frase soa e ressoa pelos labirintos da eternidade. Fiquei preso a ela mal a li. “Sou o filho mais novo do Sol”. O Duende está lá todo. O grande cantador El Lebrijano dizia: “Nos dias em que canto com Duende ninguém pode comigo”. E eu dependurado na afirmação de que estou aqui, lado a lado, com um amigo fraterno que é filho mais novo do Sol. “Por isso eu sou da idade/Da qual me esqueci”.

Esquecendo a idade O Fernando esqueceu a idade porque desde sempre lutou contra ela. É assim também com o talento. A luta contra a música e contra a poesia leva-o ao cansaço de triunfar sobre ambas, vencedor como Radamés de Verdi, o sangue fervendo ainda da batalha, muito dele derramado e perdido para sempre porque, chegar ao fim de um poema é chegar ao mais fundo de nós próprios, àquele lugar onde lutamos corpo a corpo com o mostrengo imundo e grosso de Pessoa que não é outro senão os nossos medos. “Quando não estás esqueço-te porque não há calor/Perdoa meu amor”. Claro que te perdoa, meu querido Fernando. Toda a gente perdoa os grandes poetas, culpados ou não de um esquecimento. E o Duende que vive na tua garganta, vindo da planta dos pés, dá-te esse poder misterioso que todos sentem e nenhum filósofo explica. Porque tens esse dom ubíquo de seres cada um de ti para cada um de nós. Há no teu livro o simples desejo de partir e não haver horas para os regressos: às vezes é apenas o desejo de morrer e não morrer ao mesmo tempo, como se isso fosse possível de explicar de outra forma que não a dos versos de Ruy Belo – “Tinha estado na morte e não pudera/Aguentar tamanha solidão”. Há tanta coisa no teu livro que começa a crescer devagarinho por dentro e toma o lugar do que, entretanto, se foi perdendo. Pode ser mais coisas. A liberdade é a liberdade de cada um escolher a sua liberdade preferida. “Onde estão os cantores sábios dos sonhos que inventaram/onde estão os velhos cantores do novo tempo que não chegou debaixo da boina por onde furaram as lágrimas de Deus”. Não, ninguém como tu conhece as trevas e a madrugada que se lhes segue. Que as mãos do vento peguem nos teus poemas como alguém carrega ao colo, com carinho, uma criança, e os distribuam por aqueles que já não acreditam que haverá um dia que sangrará chuva. E a chuva que sangra será a redenção de todos nós que morremos sempre um pouco nesta batalha de dominar a inquietude das palavras.