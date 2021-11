Frederico Silva passa aos oitavos de final do 'challanger' de Tenerife

O tenista português Frederico Silva apurou-se esta terça-feira para os oitavos de final do torneio challenger de Tenerife, estando João Sousa em vantagem no seu jogo, que foi interrompido por falta de luz.

O atleta, em 217º do Ranking ATP, bateu o romeno Nicholas Ionel, 445º da mesma hierarquia, por concludente 6-1 e 6-0, em uma hora e onze minutos.

João Sousa, em 150º lugar do Ranking ATP, perdeu o primeiro jogo por 7-5, diante do ucraniano Vladyslay Orlov, em 424ª posição. No entanto, respondeu com 6-3, e no terceiro 'set' liderava por 3-1 até o desafio ter sido interrompido por falta de luz. O mesmo é reatado na quarta-feira.