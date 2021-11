Testes de rastreio à covid-19 em Lisboa vão continuar gratuitos até ao final do ano

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou, na segunda-feira, que o plano municipal de testagem à covid-19 foi “prolongado pelo novo executivo até final do ano”. De sublinhar que o programa, implementado sob a presidência do socialista Fernando Medina, terminaria no final de outubro.

Numa nota, publicada no seu site, a Câmara de Lisboa, agora presidida pelo social-democrata Carlos Moedas, refere que a “testagem é gratuita e ilimitada, para residentes e não residentes, e pode ser realizada na rede de farmácias aderentes, ou em postos fixos em vários pontos da cidade e mercados, em parceria com o Ministério da Saúde, a Unilabs, a Associação Nacional de Farmácias e a Câmara Municipal de Lisboa”.

O objetivo do plano municipal de testagem é “monitorizar o desconfinamento gradual, acautelando a transmissão do vírus na comunidade e diminuindo os contágios”.