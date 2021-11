Cristiano Ronaldo eleito jogador do mês do Manchester United

Cristiano Ronaldo foi eleito jogador do mês do Manchester United pelos adeptos do clube britânico. O avançado português, de 36 anos, ultrapassou o guarda-redes David De Gea e o atacante Marcus Rashford.

Cristiano Ronaldo, com sete golos em 10 jogos, recebeu 57% dos votos adeptos, contra 30% de De Gea e 13% de Rashford.

Recorde-se que futebolista foi eleito jogador do mês da Premier League em setembro, após ter marcado três golos em três partidas do Manchester United.