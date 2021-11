Detido em Viana do Castelo por tentar matar homem com recurso a chave de fendas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira em Vila Praia de Âncora, em Caminha, Viana do Castelo, um homem de 54 anos "fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada".

Num comunicado, o Departamento de Investigação Criminal da PJ de Braga, explica que "o suspeito, na sequência de uma discussão, com recurso a uma chave de fendas, desferiu vários golpes no corpo da vítima provocando-lhe graves lesões na zona do coração".

Segundo a autoridade, o caso aconteceu ao final da tarde de segunda-feira, na localidade onde o homem foi detido, sendo que "a motivação para a prática dos factos poderá estar relacionada com desentendimentos pessoais entre a vítima e o agressor".

A detenção do suspeito contou com a colaboração da GNR.

O homem vai ser presente às autoridades judiciárias para aplicação de medidas de coação.