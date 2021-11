Pelo menos 15 mortos devido a explosão num hospital militar em Cabul

Pelo menos 15 pessoas tenham sido mortas e 34 ficaram feridas após duas explosões, seguidas de tiros, que atingiram o maior hospital militar do Afeganistão em Cabul, segundo um oficial de segurança talibã.

As explosões tiveram lugar à entrada do hospital Sardar Mohammad Daud Khan e as forças de segurança foram enviadas para a área, disse o porta-voz do Ministério do Interior Qari Saeed Khosty. O grupo de ajuda italiana Emergency, que dirige um hospital de trauma situado a 3 km do local da explosão, adiantou que nove feridos tinham sido trazidos até agora.

Fotografias partilhadas pelos moradores no local mostraram uma nuvem de fumo sobre a área das explosões e testemunhas disseram que pelo menos dois helicópteros estavam a sobrevoar a área.

A agência noticiosa oficial de Bakhtar citou testemunhas que afirmaram que vários combatentes do Estado islâmico entraram no hospital e em confronto com as forças de segurança, segundo o The Guardian.

As explosões vieram juntar-se a uma lista crescente de ataques e mortes desde que os Talibãs completaram a sua vitória sobre o anterior.