Metro de Lisboa retoma serviço depois de greve parcial que afetou circulação durante mais de quatro horas

As linhas do metro de Lisboa já retomaram serviço depois de estarem paralisadas devido à segunda greve parcial. Segundo o site oficial do Metropolitano, todas as estações já estão com "circulação normal".

Por volta das 6h50, desta terça-feira, nenhuma estação estava em funcionamento, disse Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS) à agência Lusa.

"À semelhança das greves da semana passada, a adesão é elevada. Está tudo parado, não há maquinistas. Não há circulação de comboios e as estações estão fechadas", adiantou Anabela Carvalheira.

Entre as 5h e as 9h30, todos os trabalhadores do Metro de Lisboa cumpriram a segunda greve parcial, e depois entre as 9h30 e as 12h30, os administrativos irão paralisar serviço. A empresa previa que o serviço fosse retomado às 10h15.

Devido à paralisação, a Carris, gerida pela Câmara Municipal de Lisboa, vai reforçar quatro das suas carreiras rodoviárias para os dias de greve do Metro, hoje e quinta-feira.

Note-se que para esta quinta-feira está marcada uma greve de 24 horas para todos os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, pelo que se "prevê que o serviço de transporte encerre a partir das 23h00 do dia 03 de novembro [quarta-feira], e reabra às 06h30 de dia 05 de novembro [sexta-feira]". A greve vai coincidir com o último dia da Web Summit, que está a acontecer desde segunda-feira, no Altice Arena.

"Caso sejam decretados os serviços mínimos com circulação de comboios, a empresa avaliará se terá condições operacionais para reabrir o serviço entre as 00h00 e as 01h00 de dia 5 de novembro [sexta-feira]", indicou o Metropolitano de Lisboa no sábado em comunicado.