EUA. Desconhecido paradeiro de adolescente autista de 17 anos visto pela última vez no domingo

A polícia do norte do estado norte-americano do Indiana está à procura de um adolescente de 17 anos desaparecido. Guilliermo Trancoso sofre de autismo e é descrito pelas autoridades como hispânico, medindo aproximadamente 1.67cm e tendo cabelo encaracolado.

O rapaz foi visto pela última vez na tarde de domingo e envergava um casaco Tommy Hilfiger azul e amarelo e calças de pijama alusivas à saga Star Wars.

Recorde-se que, desde o desaparecimento de Gabby Petito, YouTuber de 22 anos encontrada morta num parque nacional do Wyoming, têm vindo a público muitos casos semelhantes com desfechos igualmente trágicos. Por exemplo, os restos mortais de Lauren Cho, de 30 anos, foram encontrados no condado de San Bernardino, na Califórnia, quatro meses depois de ter sido vista pela última vez.