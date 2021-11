Detidas 33 pessoas pela PSP de Lisboa na noite de Halloween

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, entre as 00h00 e as 23h59, de dia 31 de outubro de 2021, procedeu à detenção de 33 pessoas: 4 por condução sem habilitação legal; 16 por condução sob efeito de álcool; 1 por tráfico de estupefaciente; 2 por resistência e coação sobre funcionário; 2 por desobediência; 2 por outros crimes; 1 no âmbito de mandados; 3 por detenção ou tráfico armas proibidas e 2 por crimes contra a propriedade.

Em comunicado, a força de segurança salientou também que foram apreendidas cinco armas brancas e 5,62 gramas de estupefacientes, adiantando igualmente que, no período anteriormente referido, em que se inseriu a celebração da noite de Halloween, ocorreram 59 acidentes de viação dos quais resultaram 104 feridos leves.