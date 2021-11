Polícia diz que Brian Laundrie "provavelmente" suicidou-se no Parque Nacional Grand Teton

O xerife do condado de Sarasota (estado norte-americano da Flórida), Kurt Hoffman, sugeriu na sexta-feira que Brian Laundrie provavelmente morreu por suicídio no Parque Nacional Grand Teton. O comentário foi feito durante uma reunião da polícia. “Aquele rapaz foi lá e, segundo todos os relatos, provavelmente cometeu suicídio e estava exatamente onde pensávamos que estava”, explicou.

Os restos mortais de Laundrie, de 23 anos, foram encontrados juntamente com o seu caderno e a mochila no passado dia 20 de outubro. Sabe-se que o médico-legista comparou os restos mortais com os registos dentários e - sendo incapaz de determinar a hora ou a causa da morte - enviou os ossos para análise posterior por um antropólogo. A seu lado, o chefe de polícia de North Port, Todd Garrison, explicou-se por ter alegado que sabia onde o jovem se localizava, a 16 de setembro. O profissional adiantou que a equipa de vigilância que colocou no terreno confundiu Laundrie com a mãe deste.

A família de Gabby Petito, de 22 anos, que terá sido morta por Laundrie, tem estado em silêncio desde a descoberta, embora o pai, Joseph Petito, tenha dito a uma estação de rádio que era improvável que qualquer nova informação recolhida a partir do caderno de Laundrie lhe trouxesse consolo.